Милан - Комо 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
18 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Милан
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Комо, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Милан
Комо
16 Франция вр Мик Меньян
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
24 Швейцария зщ Закари Атекаме
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Хорватия пз Лука Модрич
4 Италия пз Самуэле Риччи
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
18 Франция нп Кристофер Нкунку
1 Франция вр Жан Бутез
31 Косово зщ Мергим Войвода
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
19 Германия нп Николас-Геррит Кюн
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
Италия Массимилиано Аллегри
Испания Сеск Фабрегас
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Комо1 : 3Милан
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Милан2 : 1Комо
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2Милан
13.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Милан
03.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 3Милан
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Милан
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Милан1 : 0
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Комо1 : 3Милан
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Комо1 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Комо
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Комо0 : 0
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 3Комо
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Комо6 : 0
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Лига конференций
Аталанта2542
7 Комо2441
8 Болонья2533
9 Лацио2533
10 Сассуоло2532
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2515

