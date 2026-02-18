Милан - Комо 18 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Комо, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|1
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|Массимилиано Аллегри
|Сеск Фабрегас
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|25
|42
|7
|Комо
|24
|41
|8
|Болонья
|25
|33
|9
|Лацио
|25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|32
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|25
|15