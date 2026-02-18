02:01 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аркадаг 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2026 20:15
18 Февраля 2026 года в 21:15 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, 1/8 финала. 2-й матч
Аль-Наср
Аркадаг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аркадаг, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аркадаг
Аркадаг, Туркменистан
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч Аркадаг0 : 1Аль-Наср
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч Аркадаг0 : 1Аль-Наср
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 0
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 0 : 1Аль-Наср
30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 0 : 3Аль-Наср
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч Аркадаг0 : 1Аль-Наср
30.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Аркадаг
24.12.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа B. 6-й тур Аркадаг1 : 0
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа B. 4-й тур 1 : 1Аркадаг
05.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа B. 5-й тур Аркадаг1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close