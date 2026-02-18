Аль-Наср - Аркадаг 18 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аркадаг, которое состоится 18 Февраля 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жорже Жезуш
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 4-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 5-й тур
|1 : 1