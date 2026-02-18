«Галатасарай» одержал разгромную победу над «Ювентусом» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-02-2026 01:17

Завершился первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, где встретились турецкий «Галатасарай» и итальянский «Ювентус». Матч прошёл на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Итоговый счёт встречи – 5:2 в пользу хозяев поля. Смотреть игру в прямом эфире можно было на странице Okko на портале «Чемпионат».

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник турецкой команды Габриэл Сара, удачно реализовавший момент. Однако на 17-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тён Копмейнерс быстро восстановил равенство. Спустя пятнадцать минут Копмейнерс забил второй мяч, оформив дубль и удивив болельщиков. В начале второго тайма вингер «Галатасарая» Ноа Ланг сравнял счёт, придав уверенности хозяевам. На 60-й минуте защитник Давинсон Санчес вывел турецкую команду вперёд. Затем, на 75-й минуте Ланг вновь отличился, оформив дубль. В концовке матча защитник хозяев Саша Боэ забил последний, пятый гол, сделав счёт разгромным.

Ответный матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля на стадионе «Альянц» в Турине. Эта игра станет решающей для определения команды, которая продолжит борьбу в Лиге чемпионов.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» набрал 10 очков и занял 20-е место в общем рейтинге, тогда как «Ювентус» сумел собрать 13 баллов и расположился на 13-й позиции.