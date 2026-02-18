Хабиб Бей рассматривается как новый кандидат на пост тренера "Марселя"

Дата публикации: 18-02-2026 13:45

Главный тренер "Ренна" Хабиб Бей может продолжить свою тренерскую карьеру в клубе "Марсель".

По информации источников, владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт и спортивный директор команды Мехди Бенатиа во время встречи с болельщиками заявили, что Бей с большой вероятностью станет новым главным тренером провансальцев. Ранее поступали сведения о том, что Бей и его тренерский штаб были временно отстранены от работы в "Ренне". "Олимпику" предстоит уточнить у Лиги 1, был ли данный специалист официально освобожден от трудовых отношений с "Ренном". Ожидается, что Бей подпишет с "Марселем" краткосрочный контракт, что позволит клубу оценить его работу в оставшейся части сезона.

На текущий момент "Марсель" занимает четвёртое место в таблице Лиги 1, набрав 40 очков после 22 сыгранных туров, демонстрируя стабильное выступление и сохраняя шансы на участие в европейских турнирах.