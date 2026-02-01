21:33 ()
Лудогорец - Ференцварош 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Лудогорец
Ференцварош

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Ференцварош, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
39ГерманияврХендрик Бонман
17Испаниязщ Сон
24БенинзщОливье Вердон
55ИзраильзщИдан Начмиас
3БолгариязщАнтон Недялков
30БразилияпзПедро Наресси
23Кабо-ВердепзДерой Дуарте
14СербияпзПетар Станич
77БразилияпзЭрик Маркус
11БразилиянпКайо Видал
29Кот-д'ИвуарнпИв Эрик Биле
99ВенгрияврДавид Гроф
27ФранциязщИбрахим Сиссе
22ВенгриязщГабор Шалай
23ВенгрияпзБенце Этвёш
25ЛатвияпзЧебраил Макрецкис
66БразилияпзЖулио Ромау
5ГвинеяпзНаби Кейта
20Бразилияпз Каду
16НорвегияпзКристоффер Закариассен
36ИзраильнпГаби Каниховски
11НигериянпЮсуф Бамиделе
Главные тренеры
ПортугалияРуй Мота
НорвегияПер Матиас Хёгмо
ИрландияРобби Кин
История личных встреч
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турФеренцварош3 : 1Лудогорец
12.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош3 : 0Лудогорец
06.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛудогорец0 : 0Ференцварош
12.12.2019Лига ЕвропыГруппа H. 6-й турЛудогорец1 : 1Ференцварош
03.10.2019Лига ЕвропыГруппа H. 2-й турФеренцварош0 : 3Лудогорец
17.07.2019Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчЛудогорец2 : 3Ференцварош
10.07.2019Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош2 : 1Лудогорец
15.02.2026Болгария — Первая лига21-й турЛудогорец2 : 1
07.02.2026Болгария — Первая лига20-й тур1 : 3Лудогорец
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛудогорец1 : 0
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур1 : 0Лудогорец
19.12.2025Болгария — Первая лига6-й тур0 : 4Лудогорец
14.02.2026Венгрия — OTP Банк Лига22-й тур3 : 1Ференцварош
07.02.2026Венгрия — OTP Банк Лига21-й турФеренцварош3 : 0
01.02.2026Венгрия — OTP Банк Лига20-й тур0 : 1Ференцварош
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур4 : 0Ференцварош
25.01.2026Венгрия — OTP Банк Лига19-й турФеренцварош1 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

