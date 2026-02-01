Лудогорец - Ференцварош 19 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Ференцварош, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Хендрик Бонман
|17
|зщ
|Сон
|24
|зщ
|Оливье Вердон
|55
|зщ
|Идан Начмиас
|3
|зщ
|Антон Недялков
|30
|пз
|Педро Наресси
|23
|пз
|Дерой Дуарте
|14
|пз
|Петар Станич
|77
|пз
|Эрик Маркус
|11
|нп
|Кайо Видал
|29
|нп
|Ив Эрик Биле
|99
|вр
|Давид Гроф
|27
|зщ
|Ибрахим Сиссе
|22
|зщ
|Габор Шалай
|23
|пз
|Бенце Этвёш
|25
|пз
|Чебраил Макрецкис
|66
|пз
|Жулио Ромау
|5
|пз
|Наби Кейта
|20
|пз
|Каду
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|36
|нп
|Габи Каниховски
|11
|нп
|Юсуф Бамиделе
|Руй Мота
|Пер Матиас Хёгмо
|Робби Кин
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.12.2019
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|03.10.2019
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|0 : 3
|17.07.2019
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|10.07.2019
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|15.02.2026
|Болгария — Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Болгария — Первая лига
|20-й тур
|1 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|19.12.2025
|Болгария — Первая лига
|6-й тур
|0 : 4
|14.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|20-й тур
|0 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 0
|25.01.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|19-й тур
|1 : 3