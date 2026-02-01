Ягеллония - Фиорентина 19 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Фиорентина, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|15
|зщ
|Норберт Войтушек
|13
|зщ
|Бернарду Витал
|70
|зщ
|Анди Пельмар
|27
|зщ
|Бартломей Вдовик
|8
|пз
|Давид Драхаль
|86
|пз
|Бартош Мазурек
|7
|пз
|Алехандро Посо
|19
|пз
|Матиас Лейва
|11
|нп
|Хесус Имас
|9
|нп
|Димитрис Раллис
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|27
|пз
|Шер Ндур
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|19
|пз
|Манор Соломон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|Адриан Семенец
|Паоло Ваноли
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2