Ягеллония - Фиорентина 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Ягеллония
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Фиорентина, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Фиорентина
Фиорентино, Италия
50ПольшаврСлавомир Абрамович
15ПольшазщНорберт Войтушек
13ПортугалиязщБернарду Витал
70ФранциязщАнди Пельмар
27ПольшазщБартломей Вдовик
8ПольшапзДавид Драхаль
86ПольшапзБартош Мазурек
7ИспанияпзАлехандро Посо
19ИспанияпзМатиас Лейва
11ИспаниянпХесус Имас
9ГрециянпДимитрис Раллис
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
5ХорватиязщМарин Понграчич
15ИталиязщПьетро Комуццо
29ИталиязщНикколо Фортини
65ИталиязщФабьяно Паризи
8ИталияпзРоландо Мандрагора
27ИталияпзШер Ндур
80ИталияпзДжованни Фаббьян
19ИзраильпзМанор Соломон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
14.02.2026Польша — Экстракласса21-й тур0 : 0Ягеллония
07.02.2026Польша — Экстракласса20-й турЯгеллония4 : 1
31.01.2026Польша — Экстракласса19-й тур1 : 3Ягеллония
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур0 : 0Ягеллония
14.12.2025Польша — Экстракласса3-й тур1 : 1Ягеллония
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Фиорентина
07.02.2026Италия — Серия А24-й турФиорентина2 : 2
31.01.2026Италия — Серия А23-й тур2 : 1Фиорентина
27.01.2026Кубок Италии1/8 финалаФиорентина1 : 3
24.01.2026Италия — Серия А22-й турФиорентина1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

