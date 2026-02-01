Селтик - Штутгарт 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Штутгарт, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|22
|зщ
|Хулиан Араухо
|6
|зщ
|Остон Трасти
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|11
|нп
|Томаш Чванчара
|9
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|8
|нп
|Беньямин Нюгрен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|30
|пз
|Чема Андрес
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|Брендан Роджерс
|Уилфрид Нэнси
|Себастьян Хёнес
|15.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|11.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|01.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|04.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2