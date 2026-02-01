21:33 ()
Селтик - Штутгарт 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Селтик
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Штутгарт, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1ДанияврКаспер Шмейхель
22МексиказщХулиан Араухо
6СШАзщОстон Трасти
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
63ШотландиязщКиран Тирни
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
11ЧехиянпТомаш Чванчара
9АвстриянпЧуквубуйке Адаму
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
8ШвециянпБеньямин Нюгрен
33ГерманияврАлександр Нюбель
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЙефф Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
30ИспанияпзЧема Андрес
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
10ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
ФранцияУилфрид Нэнси
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
15.02.2026Шотландия — Премьер-лига27-й тур2 : 3Селтик
11.02.2026Шотландия — Премьер-лига26-й турСелтик2 : 1
07.02.2026Кубок Шотландии1/8 финалаСелтик2 : 1 ДВ
01.02.2026Шотландия — Премьер-лига24-й турСелтик2 : 0
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турСелтик4 : 2
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турШтутгарт3 : 1
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур2 : 1Штутгарт
04.02.2026Кубок Германии1/4 финала0 : 3Штутгарт
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й турШтутгарт1 : 0
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турШтутгарт3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

