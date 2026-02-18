Европейские фанаты выражают опасения по поводу поездки на чемпионат мира в США

Дата публикации: 18-02-2026 13:38

Некоторые европейские болельщицкие группы выразили серьёзную озабоченность в связи с текущей ситуацией с обеспечением безопасности в США, особенно касающейся действий по контролю за соблюдением иммиграционных законов. Они требуют предоставить чёткие гарантии безопасности для всех болельщиков. Об этом сообщил источник Euractiv.

Европейский комиссар по вопросам связи поколений, культуры, молодёжи и спорта Гленн Микаллеф отметил, что на полях конгресса УЕФА он обсудил данную проблему с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Я подчеркнул важность того, чтобы при коммуникации с организаторами турнира учитывалась безопасность болельщиков. Естественно, необходимо наладить диалог как с организаторами чемпионата, так и с ФИФА, чтобы обеспечить максимальную защиту всем путешествующим на турнир», – заявил Микаллеф.

Стоит отметить, что Чемпионат мира 2026 года запланирован к проведению в США, Канаде и Мексике, и состоится с 11 июня по 19 июля. Именно в этот период безопасность гостей и участников турнира должна оставаться приоритетом для всех ответственных служб и органов.

Ранее фанаты выражали беспокойство по поводу ужесточения контроля на границах и возможных трудностей при въезде на территорию США, что может негативно сказаться на атмосфере и посещаемости футбольного события такого масштаба. В связи с этим было решено усилить взаимодействие между международными организациями и местными властями для предотвращения любых инцидентов.

Таким образом, вопрос безопасности болельщиков и обеспечение комфортного пребывания на Чемпионате мира остаются в центре внимания организаторов и футбольных инстанций. В ближайшее время ожидается дальнейшее развитие диалога и конкретизация мер, направленных на защиту всех участников и гостей турнира.