Швейцария - Швеция 19 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Швеция, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 16:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Колин Мюллер
|Ульф Лундберг
|19.04.2025
|ЧМ-2025 (ж)
|За 5-е место
|3 : 2
|16.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/2 финала
|2 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/4 финала
|0 : 1
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|3 : 1
|09.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|07.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 4
|16.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/2 финала
|5 : 0
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/4 финала
|0 : 2
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|0 : 4
|08.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|0 : 4
|07.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|6 : 1
| Чехия
Швеция
|0 : 2
| США
Италия
|6 : 0
| Канада
Германия
|5 : 1
| Финляндия
Швейцария
|0 : 1
| США
Швеция
|5 : 0
| Канада
Швейцария
|2 : 1
| Швейцария
Швеция
|19.02
| США
Канада
|19.02