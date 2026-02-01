21:36 ()
Швейцария - Швеция 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 15:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
19 Февраля 2026 года в 16:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (ж), За 3-е место
Швейцария
Швеция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Швеция, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 16:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Швеция
Главные тренеры
Швейцария Колин Мюллер
Швеция Ульф Лундберг
История личных встреч
19.04.2025 ЧМ-2025 (ж) За 5-е место Швейцария3 : 2Швеция
16.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/2 финала 2 : 1Швейцария
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала 0 : 1Швейцария
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 3 : 1Швейцария
09.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Швейцария0 : 5
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Швейцария0 : 4
16.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/2 финала 5 : 0Швеция
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала 0 : 2Швеция
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B 0 : 4Швеция
08.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B 0 : 4Швеция
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B Швеция6 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
Чехия
Швеция
0 : 2
США
Италия
6 : 0
Канада
Германия
5 : 1
Финляндия
Швейцария
0 : 1
1/2 финала
США
Швеция
5 : 0
Канада
Швейцария
2 : 1
За 3-е место
Швейцария
Швеция
19.02
Финал
США
Канада
19.02

Отзывы и комментарии к матчу

