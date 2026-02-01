Сигма Оломоуц - Лозанна 19 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сигма Оломоуц - Лозанна, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|91
|вр
|Ян Коутны
|3
|зщ
|Луи Лурвинк
|2
|зщ
|Абдулайе Силла
|4
|зщ
|Jakub Elbel
|70
|пз
|Abubakar Ghali
|47
|пз
|Михал Беран
|88
|пз
|Петер Барат
|6
|пз
|Яхим Шип
|7
|пз
|Даниэль Штурм
|22
|нп
|Матей Гадаш
|14
|нп
|Антонин Русек
|25
|вр
|Карло Летица
|6
|зщ
|Тео Бергвалль
|18
|зщ
|Морган Поати
|71
|зщ
|Карим Соу
|14
|зщ
|Кевин Муанга
|16
|пз
|Ники Белоко
|8
|пз
|Джейми Роше
|10
|пз
|Оливьер Кустодио
|27
|пз
|Бейятт Леквейри
|17
|нп
|Сейду Траоре
|11
|нп
|Нейтан Бутлер-Ойедеджи
|Петер Цейдлер
|14.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Чехия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Чехия — Высшая лига
|19-й тур
|5 : 0
|15.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|25-й тур
|3 : 3
|12.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|24-й тур
|5 : 1
|08.02.2026
|Швейцария — Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Швейцария — Суперлига
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Швейцария — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1