Сигма Оломоуц - Лозанна 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Сигма Оломоуц
Лозанна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сигма Оломоуц - Лозанна, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
Лозанна
Лозанна, Швейцария
91ЧехияврЯн Коутны
3ШвейцариязщЛуи Лурвинк
2ГвинеязщАбдулайе Силла
4ЧехиязщJakub Elbel
70НигерияпзAbubakar Ghali
47ЧехияпзМихал Беран
88ВенгрияпзПетер Барат
6ЧехияпзЯхим Шип
7СловенияпзДаниэль Штурм
22ЧехиянпМатей Гадаш
14ЧехиянпАнтонин Русек
25ХорватияврКарло Летица
6ШвециязщТео Бергвалль
18КонгозщМорган Поати
71ШвейцариязщКарим Соу
14ФранциязщКевин Муанга
16ШвейцарияпзНики Белоко
8ШвецияпзДжейми Роше
10ШвейцарияпзОливьер Кустодио
27МавританияпзБейятт Леквейри
17Кот-д'ИвуарнпСейду Траоре
11АнглиянпНейтан Бутлер-Ойедеджи
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
14.02.2026Чехия — Высшая лига22-й турСигма Оломоуц1 : 2
07.02.2026Чехия — Высшая лига21-й тур2 : 0Сигма Оломоуц
31.01.2026Чехия — Высшая лига20-й турСигма Оломоуц1 : 0
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турСигма Оломоуц1 : 2
14.12.2025Чехия — Высшая лига19-й тур5 : 0Сигма Оломоуц
15.02.2026Швейцария — Суперлига25-й турЛозанна3 : 3
12.02.2026Швейцария — Суперлига24-й тур5 : 1Лозанна
08.02.2026Швейцария — Суперлига23-й турЛозанна1 : 1
31.01.2026Швейцария — Суперлига22-й тур2 : 1Лозанна
24.01.2026Швейцария — Суперлига21-й турЛозанна1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

