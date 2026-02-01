Лилль - Црвена Звезда 19 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Црвена Звезда, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|23
|зщ
|Айсса Манди
|3
|зщ
|Натан Нгой
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Оливье Жиру
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|1
|вр
|Лима Матеус
|66
|зщ
|Сол Юн Ву
|13
|зщ
|Милош Велькович
|5
|зщ
|Родригао
|23
|зщ
|Наир Тикнизян
|33
|пз
|Раде Крунич
|37
|пз
|Владимир Лучич
|10
|пз
|Александар Катаи
|21
|пз
|Тими Элшник
|49
|нп
|Неманья Радоньич
|89
|нп
|Марко Арнаутович
|Бруно Женезио
|Владан Милоевич
|Деян Станкович
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|14.02.2026
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|5 : 0
|01.02.2026
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|1 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1