21:33 ()
Онлайн трансляции
Среда 18 февраля
Четверг 19 февраля
Свернуть список

Лилль - Црвена Звезда 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Лилль
Црвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Црвена Звезда, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
23АлжирзщАйсса Манди
3БельгиязщНатан Нгой
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
27ПортугалияпзФелиш Коррея
9ФранциянпОливье Жиру
7БельгиянпМатиас Фернандес
1БразилияврЛима Матеус
66Южная КореязщСол Юн Ву
13СербиязщМилош Велькович
5Бразилиязщ Родригао
23АрмениязщНаир Тикнизян
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
37СербияпзВладимир Лучич
10СербияпзАлександар Катаи
21СловенияпзТими Элшник
49СербиянпНеманья Радоньич
89АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
СербияВладан Милоевич
СербияДеян Станкович
История личных встреч
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турЦрвена Звезда1 : 0Лилль
14.02.2026Франция — Лига 122-й турЛилль1 : 1
06.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Лилль
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Лилль
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛилль1 : 0
25.01.2026Франция — Лига 119-й турЛилль1 : 4
14.02.2026Сербия — Суперлига23-й тур0 : 3Црвена Звезда
07.02.2026Сербия — Суперлига22-й турЦрвена Звезда5 : 0
01.02.2026Сербия — Суперлига21-й тур1 : 3Црвена Звезда
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЦрвена Звезда1 : 1
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 1Црвена Звезда

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close