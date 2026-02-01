21:34 ()
Онлайн трансляции
Среда 18 февраля
Четверг 19 февраля
Свернуть список

Шкендия - Самсунспор 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Шкендия
Самсунспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкендия - Самсунспор, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Самсунспор
Самсун, Турция
24ГамбияврБабукарр Гайе
15Северная МакедониязщИмран Фетай
16Северная МакедониязщМевлан Мурати
26Северная МакедониязщАнес Меличи
11ЯмайказщРоналдо Уэбстер
6НигерияпзАдаму Альхассан
49АлбанияпзСебастьян Спахиу
17АлбанияпзАрбин Зейнулаи
4Северная МакедонияпзРешат Рамадани
20АлбаниянпАтде Мазари
7Северная МакедониянпБесарт Ибраими
1ТурцияврОкан Коджук
55ТурциязщЮнус Эмре Чифт
2ШвециязщЮсафат Мендес
37СловакиязщЛюбомир Шатка
4НидерландызщРик ван Дронгелен
28ТурциязщСонер Гёнюл
5ТурцияпзДжелиль Юксель
10КамерунпзЖюль Оливье Нтчам
19СенегалпзШериф Ндиайе
21ДанияпзКарло Хольс
9ЧаднпМариус Муандилмаджи
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ГерманияТорстен Финк
История личных встреч
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур1 : 0Шкендия
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турШкендия2 : 0
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 0Шкендия
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турШкендия1 : 1
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турШкендия1 : 0
13.02.2026Турция — Суперлига22-й тур3 : 1Самсунспор
07.02.2026Турция — Суперлига21-й турСамсунспор0 : 3
03.02.2026Кубок ТурцииГруппа B. 3-й турСамсунспор2 : 0
30.01.2026Турция — Суперлига20-й тур0 : 1Самсунспор
24.01.2026Турция — Суперлига19-й турСамсунспор0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close