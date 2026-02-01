Шкендия - Самсунспор 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкендия - Самсунспор, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Бабукарр Гайе
|15
|зщ
|Имран Фетай
|16
|зщ
|Мевлан Мурати
|26
|зщ
|Анес Меличи
|11
|зщ
|Роналдо Уэбстер
|6
|пз
|Адаму Альхассан
|49
|пз
|Себастьян Спахиу
|17
|пз
|Арбин Зейнулаи
|4
|пз
|Решат Рамадани
|20
|нп
|Атде Мазари
|7
|нп
|Бесарт Ибраими
|1
|вр
|Окан Коджук
|55
|зщ
|Юнус Эмре Чифт
|2
|зщ
|Юсафат Мендес
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|4
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|28
|зщ
|Сонер Гёнюл
|5
|пз
|Джелиль Юксель
|10
|пз
|Жюль Оливье Нтчам
|19
|пз
|Шериф Ндиайе
|21
|пз
|Карло Хольс
|9
|нп
|Мариус Муандилмаджи
|Томас Райс
|Торстен Финк
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 3
|03.02.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|30.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|24.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|0 : 0