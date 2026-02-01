Ноа - АЗ Алкмар 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - АЗ Алкмар, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Тимоти Фаюлу
|39
|зщ
|Натанаэль Сентини
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|6
|зщ
|Эрик Боакье
|33
|зщ
|Давид Суалехе
|88
|пз
|Ян Этеки
|7
|пз
|Элдер Феррейра
|14
|пз
|Такуто Осима
|47
|пз
|Марин Яколиш
|32
|нп
|Нардин Мулахусейнович
|9
|нп
|Матеус Баррозо
|41
|вр
|Йерун Зут
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|20
|пз
|Каспер Богард
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|7
|нп
|Уэсли Патати
|17
|нп
|Исак Йенсен
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|19
|нп
|Джизз Хорнкамп
|Сандро Перкович
|04.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|31.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1