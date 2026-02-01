21:34 ()
Ноа - АЗ Алкмар 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Ноа
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - АЗ Алкмар, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван, Армения
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
16ДР КонговрТимоти Фаюлу
39ГваделупазщНатанаэль Сентини
37ПортугалиязщГонсалу Силва
6ГаназщЭрик Боакье
33ПортугалиязщДавид Суалехе
88КамерунпзЯн Этеки
7ПортугалияпзЭлдер Феррейра
14ЯпонияпзТакуто Осима
47ХорватияпзМарин Яколиш
32Босния и ГерцеговинанпНардин Мулахусейнович
9БразилиянпМатеус Баррозо
41НидерландыврЙерун Зут
3НидерландызщВаутер Гус
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
34НидерландызщМес де Вит
20НидерландыпзКаспер Богард
6НидерландыпзПер Копмейнерс
22НидерландыпзЭлайджа Дейкстра
7БразилиянпУэсли Патати
17ДаниянпИсак Йенсен
9ИрландиянпТрой Пэрротт
19НидерландынпДжизз Хорнкамп
Главные тренеры
ХорватияСандро Перкович
История личных встреч
04.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20263 : 0Ноа
31.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 0Ноа
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур2 : 0Ноа
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турНоа2 : 1
06.12.2025Армения — Премьер-лига2-й турНоа2 : 3
14.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й тур1 : 2АЗ Алкмар
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турАЗ Алкмар1 : 1
03.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финалаАЗ Алкмар2 : 1 ДВ
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турАЗ Алкмар1 : 3
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур0 : 1АЗ Алкмар

Отзывы и комментарии к матчу

