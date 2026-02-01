21:34 ()
Дрита - Целе 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Дрита
Целе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дрита - Целе, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дрита
Гнилане, Косово
Целе
Целе, Словения
22КосововрЛаурит Бехлули
23КосовозщЭндрит Морина
2КосовозщБесник Красники
15Северная МакедониязщЭгзон Бейтулай
32АлбаниязщЙорго Пелумби
26КонгозщРэдди Овука
7КосовопзАламир Айзерай
14КосовопзАльберт Дабикай
36КосовопзИлир Мустафа
19АлбаниянпБлерим Красники
9КосовонпАрб Манай
1СловенияврЖан-Люк Лебан
2ИспаниязщХуанхо Ньето
44ПольшазщЛукаш Бейгер
6ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
27ХорватияпзIvan Ćalušić
7СловенияпзФлорьян Евшенак
11КосовопзМилёт Авдюли
17СловенияпзАндрей Котник
20РоссиянпНикита Иосифов
10СловениянпСвит Сешлар
47ЛитванпАрмандас Кучис
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур3 : 0Дрита
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турДрита0 : 3
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турДрита1 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 1Дрита
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турДрита1 : 1
14.02.2026Словения — Первая лига22-й турЦеле5 : 1
08.02.2026Словения — Первая лига21-й тур3 : 1Целе
04.02.2026Словения — Первая лига20-й турЦеле3 : 1
01.02.2026Словения — Первая лига19-й тур3 : 3Целе
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЦеле0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

