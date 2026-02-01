Дрита - Целе 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дрита - Целе, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Лаурит Бехлули
|23
|зщ
|Эндрит Морина
|2
|зщ
|Бесник Красники
|15
|зщ
|Эгзон Бейтулай
|32
|зщ
|Йорго Пелумби
|26
|зщ
|Рэдди Овука
|7
|пз
|Аламир Айзерай
|14
|пз
|Альберт Дабикай
|36
|пз
|Илир Мустафа
|19
|нп
|Блерим Красники
|9
|нп
|Арб Манай
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|27
|пз
|Ivan Ćalušić
|7
|пз
|Флорьян Евшенак
|11
|пз
|Милёт Авдюли
|17
|пз
|Андрей Котник
|20
|нп
|Никита Иосифов
|10
|нп
|Свит Сешлар
|47
|нп
|Армандас Кучис
|Альберт Риера
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Словения — Первая лига
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2026
|Словения — Первая лига
|21-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Словения — Первая лига
|20-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Словения — Первая лига
|19-й тур
|3 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0