КуПС - Лех 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Таммелан (Тампере, Финляндия), вместимость: 8017
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
КуПС
Лех П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КуПС - Лех П, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Таммелан (Тампере, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КуПС
Куопио, Финляндия
Лех П
Познань, Польша
1 Австрия вр Йоханнес Крайдль
24 Гана зщ Боб Нии Арма
2 Швеция зщ Kalle Ward
23 Финляндия зщ Артту Лётьёнен
33 Финляндия зщ Танели Хямяляйнен
7 Финляндия пз Ерри Воутилайнен
21 Финляндия пз Жослин Луйейе-Лутумба
10 Аргентина пз Валентин Гаск
13 Финляндия пз Яакко Оксанен
34 Финляндия нп Отто Руоппи
9 Польша нп Пётр Пажишек
41 Польша вр Бартош Мрозек
2 Португалия зщ Жоэл Перейра
27 Польша зщ Войцех Монка
72 Польша зщ Матеуш Скшипчак
15 Польша зщ Михал Гургуль
6 Кения пз Тимоти Ума
43 Польша пз Антони Козубаль
88 Нигерия пз Taofeek Ismaheel
77 Гондурас пз Луис Пальма
99 Испания нп Пабло Родригес
9 Швеция нп Микаэль Исхак
Главные тренеры
Финляндия Яркко Висс
Финляндия Миика Нуутинен
История личных встреч
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 2 : 2КуПС
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур КуПС0 : 0
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 0КуПС
09.11.2025 Финляндия — Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 10-й тур 0 : 2КуПС
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур КуПС3 : 1
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П3 : 0
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 1Лех П
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 0Лех П
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Лех П1 : 3
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 2Лех П

Отзывы и комментарии к матчу

