КуПС - Лех 19 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КуПС - Лех П, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Таммелан (Тампере, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Йоханнес Крайдль
|24
|зщ
|Боб Нии Арма
|2
|зщ
|Kalle Ward
|23
|зщ
|Артту Лётьёнен
|33
|зщ
|Танели Хямяляйнен
|7
|пз
|Ерри Воутилайнен
|21
|пз
|Жослин Луйейе-Лутумба
|10
|пз
|Валентин Гаск
|13
|пз
|Яакко Оксанен
|34
|нп
|Отто Руоппи
|9
|нп
|Пётр Пажишек
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|27
|зщ
|Войцех Монка
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|6
|пз
|Тимоти Ума
|43
|пз
|Антони Козубаль
|88
|пз
|Taofeek Ismaheel
|77
|пз
|Луис Пальма
|99
|нп
|Пабло Родригес
|9
|нп
|Микаэль Исхак
|Яркко Висс
|Миика Нуутинен
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|0 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 1
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2