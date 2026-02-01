Олимпиада 2026: Лыжное двоеборье. Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7.5 км. Финал 19 Февраля прямая трансляция

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7.5 км. Финал. Квалификация, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2026, Лыжное двоеборье, оно проводится на арене: Лыжно-биатлонный центр имени Фабио Каналя (Тезеро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.