Динамо Загреб - Генк 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Динамо З
Генк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Генк, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Генк
Генк, Бельгия
40 Хорватия вр Доминик Ливакович
25 Хорватия зщ Морис Валинчич
36 Испания зщ Серхи Домингес
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
22 Швеция зщ Маттео Перес-Винлёф
7 Хорватия пз Лука Стойкович
27 Хорватия пз Йосип Мишич
8 Словения пз Миха Зайц
9 Хорватия нп Дион Белё
11 Албания нп Арбер Ходжа
71 Алжир нп Монсеф Бакрар
26 Австрия вр Тобиас Лаваль
3 Испания зщ Муджаид Садик
6 Бельгия зщ Маате Сметс
19 Эквадор зщ Яймар Медина
77 Марокко зщ Закария Эль-Уахди
18 ДР Конго зщ Жорис Кайембе-Диту
38 Бельгия пз Дан Хейманс
10 Япония пз Дзюня Ито
8 Бельгия пз Брайан Хейнен
20 Греция пз Константинос Карецас
23 Камерун нп Аарон Бибу
Главные тренеры
Хорватия Марио Ковачевич
Германия Торстен Финк
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
25.11.2021 Лига Европы Группа H. 5-й тур Динамо З1 : 1Генк
30.09.2021 Лига Европы Группа H. 2-й тур Генк0 : 3Динамо З
14.02.2026 Хорватия — Первая лига 22-й тур Динамо З4 : 0
08.02.2026 Хорватия — Первая лига 21-й тур 0 : 0Динамо З
02.02.2026 Хорватия — Первая лига 20-й тур Динамо З3 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 0Динамо З
25.01.2026 Хорватия — Первая лига 19-й тур 0 : 3Динамо З
13.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 25-й тур 2 : 3Генк
08.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 24-й тур Генк2 : 0
01.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 23-й тур 1 : 2Генк
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Генк2 : 1
25.01.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 22-й тур Генк1 : 1

