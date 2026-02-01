ПАОК - Сельта 19 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Сельта, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Иржи Павленка
|3
|зщ
|Джонджо Кенни
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|5
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|27
|пз
|Магомед Оздоев
|8
|пз
|Суалихо Мейте
|14
|пз
|Андрия Живкович
|11
|пз
|Тайсон
|52
|нп
|Димитриос Хацидис
|56
|нп
|Анестис Миту
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|32
|зщ
|Хави Родригес
|17
|зщ
|Хави Руэда
|8
|пз
|Фер Лопес
|16
|пз
|Мигель Роман
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|Рэзван Луческу
|Клаудио Хиральдес
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Греция — Суперлига
|19-й тур
|4 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1