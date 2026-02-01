21:33 ()
ПАОК - Сельта 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
ПАОК
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Сельта, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Сельта
Виго, Испания
1ЧехияврИржи Павленка
3АнглиязщДжонджо Кенни
16ПольшазщТомаш Кендзёра
5ГрециязщИоаннис Михайлидис
21ГаназщАбдул-Рахман Баба
27РоссияпзМагомед Оздоев
8ФранцияпзСуалихо Мейте
14СербияпзАндрия Живкович
11Бразилияпз Тайсон
52ГрециянпДимитриос Хацидис
56ГрециянпАнестис Миту
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщМаркос Алонсо
2ШвециязщКарл Старфельт
32ИспаниязщХави Родригес
17ИспаниязщХави Руэда
8ИспанияпзФер Лопес
16ИспанияпзМигель Роман
5ИспанияпзСерхио Каррейра
19ШвецияпзУиллот Сведберг
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турСельта3 : 1ПАОК
15.02.2026Греция — Суперлига21-й турПАОК0 : 0
08.02.2026Греция — Суперлига20-й тур0 : 0ПАОК
01.02.2026Греция — Суперлига19-й турПАОК4 : 1
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур4 : 2ПАОК
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турПАОК2 : 0
14.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 2Сельта
06.02.2026Испания — Примера23-й турСельта1 : 2
01.02.2026Испания — Примера22-й тур0 : 0Сельта
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Сельта
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 1Сельта

