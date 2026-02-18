«Арсенал» определился с заменой Райса

Дата публикации: 18-02-2026 13:41

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка может перейти в лондонский "Арсенал" в предстоящем летнем трансферном окне.

По информации Football Insider, "канониры" рассматривают возможность подписания опытного немца на правах свободного агента. Лондонскому клубу необходим надёжный запасной вариант для Деклана Райса. Руководство "Арсенала" видит в Горецке универсального полузащитника с высокой физической готовностью, способного действовать почти на всей средней линии – начиная от своей штрафной и заканчивая чужой.

Одним из главных конкурентов "Арсенала" в борьбе за 31-летнего футболиста является другой английский клуб – "Тоттенхэм". Оба клуба готовы предложить полупрофессионалу привлекательные условия для продолжения карьеры в Премьер-лиге.

В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провел 19 матчей, в которых забил два гола. Его вклад в игру команды оценивается как значительный, не только благодаря количеству забитых мячей, но и благодаря универсальности и опыту, что делает его привлекательным приобретением для клубов высшего уровня.