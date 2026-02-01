21:34 ()
Онлайн трансляции
Среда 18 февраля
Четверг 19 февраля
Свернуть список

Панатинаикос - Виктория Пльзень 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Панатинаикос
Виктория Пльзень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Виктория Пльзень, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
40 Кот-д'Ивуар вр Альбан Лафон
14 США зщ Эрик Палмер-Браун
21 Хорватия зщ Тин Едвай
3 Греция зщ Георгиос Катрис
2 Италия зщ Давиде Калабрия
10 Аргентина пз Сантино Андино
16 Словения пз Адам Черин
11 Греция пз Анастасиос Бакасетас
26 Испания пз Хавьер Эрнандес
7 Греция нп Andrews Tetteh
20 Аргентина нп Висенте Таборда
44 Австрия вр Флориан Вигеле
21 Чехия зщ Вацлав Емелка
37 Словакия зщ Dávid Krčík
99 Босния и Герцеговина пз Амар Мемич
14 Ирак пз Мерхас Доски
19 Франция пз Шейк Суаре
6 Чехия пз Лукаш Черв
17 Словакия пз Патрик Грошовски
18 Чехия пз Томаш Ладра
9 Чехия пз Денис Вишински
11 Чехия нп Матей Выдра
Главные тренеры
Греция Христос Контис
Испания Рафаэль Бенитес
Чехия Мартин Гиски
История личных встреч
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Панатинаикос0 : 0Виктория Пльзень
15.02.2026 Греция — Суперлига 21-й тур Панатинаикос1 : 1
08.02.2026 Греция — Суперлига 20-й тур 0 : 1Панатинаикос
01.02.2026 Греция — Суперлига 19-й тур Панатинаикос3 : 0
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Панатинаикос1 : 1
25.01.2026 Греция — Суперлига 18-й тур 0 : 0Панатинаикос
14.02.2026 Чехия — Высшая лига 22-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
08.02.2026 Чехия — Высшая лига 21-й тур Виктория Пльзень3 : 1
01.02.2026 Чехия — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Виктория Пльзень
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 1Виктория Пльзень
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Виктория Пльзень1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close