Панатинаикос - Виктория Пльзень 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Виктория Пльзень, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Альбан Лафон
|14
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|21
|зщ
|Тин Едвай
|3
|зщ
|Георгиос Катрис
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|10
|пз
|Сантино Андино
|16
|пз
|Адам Черин
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|26
|пз
|Хавьер Эрнандес
|7
|нп
|Andrews Tetteh
|20
|нп
|Висенте Таборда
|44
|вр
|Флориан Вигеле
|21
|зщ
|Вацлав Емелка
|37
|зщ
|Dávid Krčík
|99
|пз
|Амар Мемич
|14
|пз
|Мерхас Доски
|19
|пз
|Шейк Суаре
|6
|пз
|Лукаш Черв
|17
|пз
|Патрик Грошовски
|18
|пз
|Томаш Ладра
|9
|пз
|Денис Вишински
|11
|нп
|Матей Выдра
|Христос Контис
|Рафаэль Бенитес
|Мартин Гиски
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|15.02.2026
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Греция — Суперлига
|19-й тур
|3 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Греция — Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1