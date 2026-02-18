«Бавария» рассматривает вариант с продажей Мин Джэ

Дата публикации: 18-02-2026 13:40

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ может покинуть клуб в ближайшее время.

Ранее поступала информация о том, что два клуба Английской премьер-лиги проявляют интерес к южнокорейскому футболисту.

По данным SPORT BILD, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль еще прошлым летом дал понять окружению Ким Мин Джэ, что клуб готов рассмотреть его продажу при получении выгодного предложения. Сейчас позиция клуба остается неизменной. Несмотря на это, сам игрок чувствует себя комфортно в Мюнхене и удовлетворён своей текущей ролью в команде.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит отметить, что «Бавария» традиционно стремится укрепить защитную линию, и возможный уход опытного игрока может привести к поиску новых вариантов для усиления центра обороны. В то же время, комфортное пребывание Ким Мин Джэ в клубе говорит о его лояльности и желании продолжать выступать за мюнхенский грант. События в ближайшее время покажут, удастся ли клубу удержать защитника или же сделка с английскими клубами будет реализована.