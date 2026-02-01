Зриньски - Кристал Пэлас 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18
|вр
|Горан Карачич
|55
|зщ
|Дуе Дуймович
|50
|зщ
|Керим Мемия
|4
|зщ
|Хрвое Баришич
|6
|зщ
|Давид Карачич
|12
|зщ
|Петар Мамич
|21
|пз
|Игорь Савич
|9
|пз
|Лео Микич
|25
|пз
|Марио Чуже
|30
|пз
|Невен Джурасек
|99
|нп
|Неманья Бильбия
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|34
|зщ
|Шади Риад
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|24
|пз
|Борна Соса
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|Игор Штимац
|Оливер Гласнер
|14.02.2026
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|06.02.2026
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1