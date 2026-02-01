21:34 ()
Зриньски - Кристал Пэлас 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Зриньски
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
18Босния и ГерцеговинаврГоран Карачич
55ХорватиязщДуе Дуймович
50Босния и ГерцеговиназщКерим Мемия
4Босния и ГерцеговиназщХрвое Баришич
6Босния и ГерцеговиназщДавид Карачич
12ХорватиязщПетар Мамич
21Босния и ГерцеговинапзИгорь Савич
9ХорватияпзЛео Микич
25ХорватияпзМарио Чуже
30ХорватияпзНевен Джурасек
99Босния и ГерцеговинанпНеманья Бильбия
1АнглияврДин Хендерсон
34МароккозщШади Риад
5ФранциязщМаксанс Лакруа
26СШАзщКрис Ричардс
17АнглиязщНатаниэл Клайн
20АнглияпзАдам Уортон
19АнглияпзУилл Хьюз
24ХорватияпзБорна Соса
11УэльспзБреннан Джонсон
10ИспаниянпЙереми Пино
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ХорватияИгор Штимац
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
14.02.2026Босния и Герцеговина — Премьер-лига21-й тур3 : 0Зриньски
06.02.2026Босния и Герцеговина — Премьер-лига20-й турЗриньски1 : 0
21.12.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига3-й тур0 : 1Зриньски
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЗриньски1 : 1
14.12.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига19-й турЗриньски0 : 1
11.02.2026Англия — Премьер-лига26-й турКристал Пэлас2 : 3
08.02.2026Англия — Премьер-лига25-й тур0 : 1Кристал Пэлас
01.02.2026Англия — Премьер-лига24-й тур1 : 1Кристал Пэлас
25.01.2026Англия — Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 3
17.01.2026Англия — Премьер-лига22-й тур2 : 1Кристал Пэлас

