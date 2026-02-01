Фенербахче - Ноттингем Форест 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ноттингем Форест, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Эдерсон
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|24
|зщ
|Джейден Остерволде
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|94
|пз
|Андерсон Талиска
|17
|пз
|Н'Голо Канте
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|21
|пз
|Марко Асенсио
|9
|нп
|Керем Актюркоглу
|18
|вр
|Ангус Ганн
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|7
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
|Доменико Тедеско
|Шон Дайч
|Витор Перейра
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|09.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|3 : 1
|02.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 2
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 0
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2