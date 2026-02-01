21:33 ()
Фенербахче - Ноттингем Форест 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 19:45
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
19 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Фенербахче
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ноттингем Форест, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция).

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
31 Бразилия вр Эдерсон
27 Португалия зщ Нелсон Семеду
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
24 Нидерланды зщ Джейден Остерволде
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
5 Турция пз Исмаиль Юксек
94 Бразилия пз Андерсон Талиска
17 Франция пз Н'Голо Канте
6 Франция пз Маттео Гендузи
21 Испания пз Марко Асенсио
9 Турция нп Керем Актюркоглу
18 Шотландия вр Ангус Ганн
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
4 Бразилия зщ Морато
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
8 Англия пз Эллиот Андерсон
7 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
14 Швейцария нп Дан Ндой
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Англия Шон Дайч
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Фенербахче
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 1
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Фенербахче3 : 1
02.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 2Фенербахче
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Фенербахче
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест0 : 0
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ноттингем Форест4 : 0
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 2Ноттингем Форест

