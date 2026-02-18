Скандал набирает обороты: Бенфика заявила о лжи со стороны Винисиуса

Дата публикации: 18-02-2026 13:51

Во вторник, 17 февраля, на стадионе в Лиссабоне состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, где встретились португальская команда "Бенфика" и испанский "Реал" из Мадрида. В напряжённой борьбе подопечные Жозе Моуринью уступили хозяевам со счётом 0:1, что стало неожиданностью для многих болельщиков. Победный гол "Бенфика" забила во втором тайме, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника.

Однако ход встречи был омрачён инцидентом, который произошёл во втором тайме игры. Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор обвинил одного из игроков "Бенфики" в проявлении расистских оскорблений. По словам Винисиуса, нападающий "орлов" Джанлука Престианни якобы назвал его обезьяной. После этого эпизода матч был приостановлен на несколько минут, чтобы арбитр и официальные лица могли разобраться в ситуации и успокоить игроков.

В ответ на обвинения, руководство "Бенфики" выступило с официальным заявлением. Клуб опубликовал видеозапись момента спора, на котором видно, как два футболиста пересекаются на поле, после чего Винисиус сразу же обращается к судье, выражая своё недовольство случившимся. По мнению "Бенфики", их игрок был несправедливо обвинён. Представители клуба утверждают, что игроки "Реала" физически не могли услышать слова Престианни из-за расстояния на поле и потому подобные обвинения бездоказательны.

Лиссабонцы также подчеркнули, что момент произошёл очень быстро, и реакция Винисиуса была слишком молниеносной, что ставит под сомнение справедливость обвинений. После финального свистка главный тренер "орлов" Жозе Моуринью сделал неоднозначное заявление, отметив, что скандальные эпизоды с обвинениями в расизме появляются практически на каждом стадионе, где выступает Винисиус Жуниор. Он добавил, что такие инциденты вредят имиджу футбола и вызывают много споров в спортивном сообществе.