Среда 18 февраля
Четверг 19 февраля
Олимпиада 2026: Ски-альпинизм Спринт. Квалификация 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 10:50
Арена: Стельвио (Бормио, Италия)
19 Февраля 2026 года в 11:50 (+03:00). Ски-альпинизм. Женщины. Спринт. Квалификация

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Спринт. Квалификация. Квалификация, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 11:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2026, Ски-альпинизм, оно проводится на арене: Стельвио (Бормио, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

