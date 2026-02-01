21:34 ()
Омония - Риека 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 22:00
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
19 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Юджин Джая (Албания)
Омония
Риека

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Риека, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Риека
Риека, Хорватия
40Кипрвр Фабиано
5МализщСену Кулибали
30КипрзщНиколас Панайоту
2СенегалзщАльфа Дьонку
29СловениязщЮре Балковец
6НидерландыпзКарел Эйтинг
74КипрпзПанайотис Андреу
10ГрецияпзАнастасиос Хадзийованнис
22ШвецияпзМуамер Танкович
7Кабо-ВердепзВилли Семедо
19МарокконпРайан Ммаэ
13Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
6Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
28ХорватиязщТео Баришич
22ХорватиязщАнте Ореч
34СербиязщМладен Деветак
26ПортугалияпзТиагу Данташ
14Босния и ГерцеговинапзАмер Гояк
10ХорватияпзТони Фрук
7ГрузияпзТорнике Морчиладзе
8СловенияпзДеян Петрович
18АнглиянпДэниел Аду-Аджей
Главные тренеры
ГрецияЯннис Анастасиу
ЧерногорияРадомир Джалович
ИспанияВиктор Санчес
ИспанияВиктор Санчес
ИспанияВиктор Санчес
История личных встреч
27.07.2006Кубок УЕФА1-й квалификационный раунд. 2-й матчОмония2 : 1Риека
13.07.2006Кубок УЕФА1-й квалификационный раунд. 1-й матчРиека2 : 2Омония
14.02.2026Кипр — Первый дивизион22-й турОмония3 : 0
08.02.2026Кипр — Первый дивизион21-й тур2 : 4Омония
01.02.2026Кипр — Первый дивизион20-й турОмония1 : 0
25.01.2026Кипр — Первый дивизион19-й тур3 : 5Омония
18.01.2026Кипр — Первый дивизион18-й турОмония2 : 0
14.02.2026Хорватия — Первая лига22-й турРиека3 : 1
08.02.2026Хорватия — Первая лига21-й турРиека0 : 0
01.02.2026Хорватия — Первая лига20-й тур1 : 0Риека
24.01.2026Хорватия — Первая лига19-й турРиека2 : 2
20.01.2026Хорватия — Первая лига17-й тур1 : 2Риека

Отзывы и комментарии к матчу

