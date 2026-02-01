Омония - Риека 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Риека, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Фабиано
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|30
|зщ
|Николас Панайоту
|2
|зщ
|Альфа Дьонку
|29
|зщ
|Юре Балковец
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|74
|пз
|Панайотис Андреу
|10
|пз
|Анастасиос Хадзийованнис
|22
|пз
|Муамер Танкович
|7
|пз
|Вилли Семедо
|19
|нп
|Райан Ммаэ
|13
|вр
|Мартин Зломислич
|6
|зщ
|Степан Раделич
|28
|зщ
|Тео Баришич
|22
|зщ
|Анте Ореч
|34
|зщ
|Младен Деветак
|26
|пз
|Тиагу Данташ
|14
|пз
|Амер Гояк
|10
|пз
|Тони Фрук
|7
|пз
|Торнике Морчиладзе
|8
|пз
|Деян Петрович
|18
|нп
|Дэниел Аду-Аджей
|Яннис Анастасиу
|Радомир Джалович
|Виктор Санчес
|27.07.2006
|Кубок УЕФА
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.07.2006
|Кубок УЕФА
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|14.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 4
|01.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Кипр — Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 5
|18.01.2026
|Кипр — Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Хорватия — Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|20.01.2026
|Хорватия — Первая лига
|17-й тур
|1 : 2