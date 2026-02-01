21:36 ()
Онлайн трансляции
Среда 18 февраля
Четверг 19 февраля
Свернуть список

США - Канада 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 20:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
19 Февраля 2026 года в 21:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (ж), Финал
США
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 21:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Канада
Главные тренеры
США Джон Вроблевски
Канада Трой Райан
История личных встреч
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Канада0 : 5США
20.04.2025 ЧМ-2025 (ж) Финал США4 : 3 ОТКанада
13.04.2025 ЧМ-2025 (ж) Группа A Канада1 : 2США
15.04.2024 ЧМ-2024 (ж) Финал США5 : 6 ОТКанада
09.04.2024 ЧМ-2024 (ж) Группа A США1 : 0 ОТКанада
17.04.2023 ЧМ-2023 (ж) Финал Канада3 : 6США
11.04.2023 ЧМ-2023 (ж) Группа A Канада4 : 3 БСША
04.09.2022 ЧМ-2022 (ж) Финал США1 : 2Канада
30.08.2022 ЧМ-2022 (ж) Группа A Канада2 : 5США
17.02.2022 Олимпийские игры 2022 (ж) Финал Канада3 : 2США
16.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/2 финала США5 : 0
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала США6 : 0
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Канада0 : 5США
09.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 0 : 5США
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A США5 : 0
16.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/2 финала Канада2 : 1
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала Канада5 : 1
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 0 : 5Канада
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Канада0 : 5США
09.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Канада5 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Олимпиады-2026 по хоккею среди женщин: США — Канада. Начало встречи запланировано на 21:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Чехия
Швеция
0 : 2
США
Италия
6 : 0
Канада
Германия
5 : 1
Финляндия
Швейцария
0 : 1
1/2 финала
США
Швеция
5 : 0
Канада
Швейцария
2 : 1
За 3-е место
Швейцария
Швеция
19.02
Финал
США
Канада
19.02

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close