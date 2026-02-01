США - Канада 19 Февраля прямая трансляция
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 19 Февраля 2026 года в 21:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джон Вроблевски
|Трой Райан
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|20.04.2025
|ЧМ-2025 (ж)
|Финал
|4 : 3 ОТ
|13.04.2025
|ЧМ-2025 (ж)
|Группа A
|1 : 2
|15.04.2024
|ЧМ-2024 (ж)
|Финал
|5 : 6 ОТ
|09.04.2024
|ЧМ-2024 (ж)
|Группа A
|1 : 0 ОТ
|17.04.2023
|ЧМ-2023 (ж)
|Финал
|3 : 6
|11.04.2023
|ЧМ-2023 (ж)
|Группа A
|4 : 3 Б
|04.09.2022
|ЧМ-2022 (ж)
|Финал
|1 : 2
|30.08.2022
|ЧМ-2022 (ж)
|Группа A
|2 : 5
|17.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (ж)
|Финал
|3 : 2
|16.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/2 финала
|5 : 0
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/4 финала
|6 : 0
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|09.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|07.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|5 : 0
|16.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/2 финала
|2 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/4 финала
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|09.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|5 : 1
| Чехия
Швеция
|0 : 2
| США
Италия
|6 : 0
| Канада
Германия
|5 : 1
| Финляндия
Швейцария
|0 : 1
| США
Швеция
|5 : 0
| Канада
Швейцария
|2 : 1
| Швейцария
Швеция
|19.02
| США
Канада
|19.02