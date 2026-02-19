«Сравнивать Месси и Роналду - все равно что сравнивать икру и трюфели», - заявил Фигу.

Дата публикации: 19-02-2026 19:00

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу выразил своё мнение по поводу сравнения нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Я не люблю устраивать сравнения, ведь в любом случае кто-то окажется в проигрывающей роли, не так ли? Я не могу поставить на равных Марадону и Месси, как и Эйсебио с Криштиану Роналду, поскольку это абсолютно разные футболисты, обладающие разнообразными качествами и выступавшие в разные эпохи. Это похоже на сравнение икры и трюфелей – оба деликатеса, каждый по-своему великолепен», — цитирует Фигу издание A Bola.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл за свой клуб 23 матча во всех турнирах, отличившись 19 забитыми голами и выполнив три результативные передачи. Между тем, Лионель Месси стал обладателем Кубка MLS по итогам завершившегося сезона.

Эти два игрока продолжают оставаться одними из самых ярких футболистов современности, демонстрируя уникальные навыки и высокий уровень мастерства на поле. Их вклад в развитие футбола невозможно переоценить, и каждый фанат выбирает того, кто близок ему по стилю и эмоциям игры. Роналду со своей мощной физической формой и точностью, а также Месси с непревзойдённой техникой и креативностью — оба заслуживают уважения и восхищения болельщиков по всему миру.