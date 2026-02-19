«Коутиньо покидает «Васко да Гама» прямо в ходе матча: «Нужно быть честным»»

Дата публикации: 19-02-2026 18:55

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо объявил о своём уходе из клуба «Васко да Гама». Это решение он принял во время последнего матча за команду. Сначала болельщики освистали Коутиньо в первом тайме, после чего тренер заменил его в перерыве. На эмоциях Филиппе отказался возвращаться на скамейку запасных во второй половине игры. По завершении матча он опубликовал официальное заявление в своих социальных сетях.

«Я никогда не проявлял неуважение к болельщикам, своим партнёрам по команде или к «Васко». Никогда не делал этого в любом клубе, в котором играл. Каждый, кто меня знает, может это подтвердить.

Когда я уходил в раздевалку, я почувствовал и осознал, что мой этап в этом клубе подходит к завершению. Поэтому я принял решение не возвращаться на скамейку, чтобы сосредоточиться на своём психическом и эмоциональном здоровье. Прощание даётся мне очень тяжело.

Правда заключается в том, что я морально истощён. Я всегда пытался держать всё внутри, и открыто говорить об этом сейчас очень сложно, но я должен быть честным. «Васко» навсегда останется в моём сердце, в моей истории и моей жизни. Благодарю всех за поддержку», — написал Коутиньо в своём посте.

Это решение стало неожиданным для многих поклонников команды, ведь Коутиньо — один из самых известных бразильских футболистов, с богатой карьерой в Европе и Южной Америке. Его уход подчёркивает, насколько важно заботиться о психологическом благополучии спортсменов, особенно в условиях давления и критики со стороны болельщиков и медиа. Филиппе выразил признательность клубу и фанатам, подчеркнув, что этот этап жизни останется для него значимым и памятным.