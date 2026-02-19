Родриго Де Пауль отметил, что победить в МЛС труднее, чем в Лиге чемпионов

Дата публикации: 19-02-2026 18:53

Полузащитник команды «Интер Майами» Родриго Де Пауль поделился своим мнением о том, что победить в МЛС гораздо сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Де Пауль выступает за «Интер Майами» начиная с 2025 года, а ранее зарекомендовал себя на высоком уровне в клубах «Удинезе» и мадридском «Атлетико». Несмотря на то, что хавбек не завоевывал титул Лиги чемпионов, он имеет в своём активе звание чемпиона мира вместе со сборной Аргентины.

«Считаю, что выиграть МЛС тяжелее, чем Лигу чемпионов», — приводит слова Де Пауля The Touchline в социальной сети X.

Текущий контракт Родриго с «Интер Майами» действует до конца декабря 2029 года. По данным уважаемого портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского полузащитника составляет примерно €15 миллионов.

Стоит отметить, что МЛС отличается своей непредсказуемостью и высокой конкуренцией среди команд, что делает чемпионат очень сложным для победы. Кроме того, особенности регламента, а также постоянные трансферные изменения в составах клубов добавляют соревнованию особенную интригу. Для Родриго Де Паула вызов выступать в МЛС и становиться одним из лучших игроков лиги является мотивирующим фактором, что подтверждает его серьёзный настрой на дальнейшее развитие карьеры в США.