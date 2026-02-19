«Марсель» представил Хабиба Бея в роли нового главного тренера

Дата публикации: 19-02-2026 18:51

Сенегальский специалист Хабиб Бей назначен главным тренером французского клуба «Марсель». Об этом официально заявил сайт команды.

В заявлении клуба говорится: «Мы рады сообщить о назначении Хабиба Бея на пост главного тренера. Он прошел необычный путь во французском футболе — сначала проявив себя как сильный и уважаемый игрок, а затем став амбициозным и вдумчивым наставником».

До этого Хабиб Бей работал главным тренером в «Ренне». Ему 48 лет, и он имеет большой опыт работы во французской Лиге 1.

На данный момент «Марсель» занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 22 матчах. Лидирует в Лиге 1 «Ланс» с 52 очками. В еврокубках «Марсель» выступил менее успешно — команда заняла 25-е место на общем этапе Лиги чемпионов и не смогла продолжить участие в турнире.

Новое назначение Хабиба Бея связано с намерением клуба улучшить результаты в текущем сезоне, укрепить команду и вернуть ей позиции среди лучших клубов Франции и Европы. Под его руководством «Марсель» рассчитывает повысить уровень игры и добиться значимых побед как в национальном чемпионате, так и в международных соревнованиях.