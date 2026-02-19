«Арсенал» продлил контракт с Букайо Сака

Дата публикации: 19-02-2026 18:59

Фланговый нападающий Букайо Сака подписал новое соглашение с клубом «Арсенал», которое действует до 2031 года. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что данный контракт значительно повысит заработную плату англичанина и подтвердит его статус одного из ведущих вингеров Европы.

В текущем сезоне Букайо Сака сыграл 34 матча во всех турнирах за «Арсенал», забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 130 миллионов евро.

На данный момент «Арсенал» набрал 58 очков и занимает лидирующую позицию в таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» отстаёт от «пушкарей» на пять пунктов, однако имеет одну игру в запасе.

Подписание нового долгосрочного контракта для Сака свидетельствует о важной роли игрока в составе «Арсенала» и о планах клуба сохранить своих ключевых футболистов для достижения высоких результатов в ближайшие сезоны. Болельщики и эксперты футбола высоко оценивают талант и потенциал молодого вингера, который продолжает демонстрировать стабильную игру на поле и приносить пользу команде.