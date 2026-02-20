23:47 ()
США - Словакия 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
20 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/2 финала
США
Словакия

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Словакия, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Словакия
Главные тренеры
США Майк Салливан
Словакия Владимир Орсаг
История личных встреч
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США4 : 5 ОТСловакия
16.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/4 финала США2 : 3 БСловакия
03.06.2021 ЧМ-2021 1/4 финала США6 : 1Словакия
10.05.2019 ЧМ-2019 Группа A США1 : 4Словакия
20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация США5 : 1Словакия
16.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа B. 2-й тур США2 : 1Словакия
14.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Словакия1 : 6США
17.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 7-й тур США2 : 3 ОТСловакия
12.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 7-й тур США5 : 4 ОТСловакия
13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа A. 1-й тур Словакия1 : 7США
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала США2 : 1 ОТ
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C США5 : 1
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C США6 : 3
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 1 : 5США
25.05.2025 ЧМ-2025 Финал 0 : 1 ОТСША
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала Словакия6 : 2
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 5 : 3Словакия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 2 : 3Словакия
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Олимпиады-2026 по хоккею: США — Словакия. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
5 : 1
1/4 финала
Словакия
Германия
6 : 2
Канада
Чехия
4 : 3 ОТ
Финляндия
Швейцария
3 : 2 ОТ
США
Швеция
2 : 1 ОТ
1/2 финала
Канада
Финляндия
20.02
США
Словакия
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

