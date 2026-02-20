США - Словакия 20 Февраля прямая трансляция
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Словакия, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Майк Салливан
|Владимир Орсаг
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|16.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|6 : 1
|10.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 4
|20.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Квалификация
|5 : 1
|16.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|14.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 6
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 7-й тур
|2 : 3 ОТ
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 7-й тур
|5 : 4 ОТ
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа A. 1-й тур
|1 : 7
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|2 : 1 ОТ
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|5 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|6 : 3
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|1 : 5
|25.05.2025
|ЧМ-2025
|Финал
|0 : 1 ОТ
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|6 : 2
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 3
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|2 : 3
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 2
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|5 : 1
| Словакия
Германия
|6 : 2
| Канада
Чехия
|4 : 3 ОТ
| Финляндия
Швейцария
|3 : 2 ОТ
| США
Швеция
|2 : 1 ОТ
| Канада
Финляндия
|20.02
| США
Словакия
|20.02
|21.02
|22.02