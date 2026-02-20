23:46 ()
Видзев - Краковия 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 21:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
20 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Видзев
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Краковия, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Краковия
Краков
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Словения Лука Элснер
История личных встреч
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0Видзев
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1Краковия
05.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия1 : 3Видзев
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Краковия2 : 2Видзев
17.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0Краковия
02.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 1Видзев
09.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Видзев2 : 0Краковия
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 2Видзев
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Видзев
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 3
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Видзев
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 2Видзев
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 1Краковия
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Краковия2 : 2
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 0Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Висла Плоцк2133
4
Лига конференций
Краковия2132
5 Заглембе Л2132
6 Лех П2132
7 Ракув2131
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 Радомяк2027
11 ГКС Катовице2027
12 Пяст2126
13 Погонь2125
14 Мотор2124
15 Видзев2123
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2121
18
Зона вылета
Легия2121

