Канада - Финляндия 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-02-2026 21:12
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
20 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами - , которое состоится года в 22:12 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Финляндия
Главные тренеры
|Джон Купер
|Антти Пеннанен
История личных встреч
|19.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 2 Б
|17.02.2025
|Турнир четырёх наций
|Турнир четырёх наций
|3 : 5
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 3
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|Финал
|4 : 3 ОТ
|18.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|Финал
|2 : 3 ОТ
|01.06.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 3 Б
|26.05.2019
|ЧМ-2019
|Финал
|1 : 3
|10.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 1
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|10 : 2
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|29.12.2025
|Кубок Шпенглера
|1/4 финала
|5 : 1
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|3 : 2 ОТ
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|11 : 0
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Финляндия. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|5 : 1
1/4 финала
| Словакия
Германия
|6 : 2
| Канада
Чехия
|4 : 3 ОТ
| Финляндия
Швейцария
|3 : 2 ОТ
| США
Швеция
|2 : 1 ОТ
1/2 финала
| Канада
Финляндия
|20.02
| США
Словакия
|20.02
За 3-е место
|21.02
Финал
|22.02