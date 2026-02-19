23:47 ()
Канада - Финляндия 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2026 21:12
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
20 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), 1/2 финала
Канада
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Канада
Финляндия
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Финляндия Антти Пеннанен
История личных встреч
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Канада1 : 2 БФинляндия
17.02.2025 Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций Финляндия3 : 5Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада5 : 3Финляндия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Канада4 : 1Финляндия
29.05.2022 ЧМ-2022 Финал Финляндия4 : 3 ОТКанада
18.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Финляндия4 : 1Канада
06.06.2021 ЧМ-2021 Финал Финляндия2 : 3 ОТКанада
01.06.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада2 : 3 БФинляндия
26.05.2019 ЧМ-2019 Финал Канада1 : 3Финляндия
10.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Финляндия3 : 1Канада
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала Канада4 : 3 ОТ
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Канада10 : 2
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Канада5 : 1
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 0 : 5Канада
29.12.2025 Кубок Шпенглера 1/4 финала 5 : 1Канада
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала Финляндия3 : 2 ОТ
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия11 : 0
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия4 : 1
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 4 : 1Финляндия
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 4 ОТФинляндия
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Финляндия. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
5 : 1
1/4 финала
Словакия
Германия
6 : 2
Канада
Чехия
4 : 3 ОТ
Финляндия
Швейцария
3 : 2 ОТ
США
Швеция
2 : 1 ОТ
1/2 финала
Канада
Финляндия
20.02
США
Словакия
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

