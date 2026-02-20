Сассуоло - Верона 20 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|25
|зщ
|Войо Кулибали
|23
|зщ
|Улиссес Гарсия
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|35
|пз
|Лука Липани
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|73
|пз
|Али Мусрати
|21
|пз
|Абду Арруи
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|18
|нп
|Кирон Боуи
|9
|нп
|Амин Сарр
|Фабио Гроссо
|Паоло Дзанетти
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|24.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 3
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|25
|42
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Болонья
|25
|33
|9
|Лацио
|25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|32
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|25
|15