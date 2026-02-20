23:46 ()
Сассуоло - Верона 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 21:45
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
20 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Сассуоло
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
25 Мали зщ Войо Кулибали
23 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
90 Канада пз Исмаэль Коне
35 Италия пз Лука Липани
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
15 Дания зщ Виктор Нельссон
5 Фарерские острова зщ Андриас Эдмундссон
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
3 Дания зщ Мартин Фресе
73 Ливия пз Али Мусрати
21 Нидерланды пз Абду Арруи
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
18 Шотландия нп Кирон Боуи
9 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
03.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Верона0 : 1Сассуоло
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Верона1 : 0Сассуоло
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Сассуоло3 : 1Верона
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Верона2 : 1Сассуоло
24.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Сассуоло2 : 1Верона
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Сассуоло2 : 4Верона
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Верона2 : 3Сассуоло
13.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло3 : 2Верона
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Верона0 : 2Сассуоло
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло3 : 3Верона
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Сассуоло
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Сассуоло0 : 5
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 3Сассуоло
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Сассуоло1 : 0
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0Сассуоло
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 1Верона
06.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 0
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 4 : 0Верона
26.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Верона1 : 3
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Лига конференций
Комо2542
7 Аталанта2542
8 Болонья2533
9 Лацио2533
10 Сассуоло2532
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2515

