Брест - Марсель 20 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Марсель, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|14
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|32
|зщ
|Факундо Медина
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Химад Абделли
|22
|нп
|Тимоти Веа
|17
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|9
|нп
|Амин Гуири
|Эрик Руа
|Роберто де Дзерби
|Жак Абардонадо
|Хабиб Бей
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|22
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Ренн
|22
|34
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Анже
|22
|29
|12
|Брест
|22
|27
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13