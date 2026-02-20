23:46 ()
Свернуть список

Брест - Марсель 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 21:45
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
20 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Брест
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Марсель, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Марсель
Марсель
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
4 Кот-д'Ивуар зщ Жуниор Диас
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
14 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
23 Мали пз Камори Думбия
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
21 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон
32 Аргентина зщ Факундо Медина
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
27 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Алжир пз Химад Абделли
22 США нп Тимоти Веа
17 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
9 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Италия Роберто де Дзерби
Франция Жак Абардонадо
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Марсель3 : 0Брест
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Марсель4 : 1Брест
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Брест1 : 5Марсель
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 0Марсель
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 0Брест
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2Брест
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Марсель
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Брест1 : 4Марсель
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Марсель1 : 2Брест
13.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель3 : 1Брест
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 1Брест
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Брест2 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Брест
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Брест0 : 2
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Брест
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель2 : 2
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 5 : 0Марсель
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 0
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Марсель
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2252
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Ренн2234
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Анже2229
12 Брест2227
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close