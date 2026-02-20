23:46 ()
Динамо Киев - Рух 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 18:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
20 Февраля 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Динамо К
Рух В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Рух , которое состоится 20 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Рух В
Винники
История личных встреч
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Рух В1 : 5Динамо К
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала Рух В0 : 1Динамо К
29.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур Рух В0 : 2Динамо К
21.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Динамо К0 : 0Рух В
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Рух В1 : 2Динамо К
26.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Динамо К2 : 0Рух В
14.04.2023 Украина - Премьер-лига 21-й тур Рух В1 : 1Динамо К
09.10.2022 Украина - Премьер-лига 6-й тур Динамо К3 : 0Рух В
25.09.2021 Украина - Премьер-лига 9-й тур Рух В0 : 2Динамо К
21.03.2021 Украина - Премьер-лига 19-й тур Динамо К3 : 0Рух В
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Динамо К2 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Динамо К
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Динамо К
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Динамо К1 : 2
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Рух В
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Рух В1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рух В
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Рух В4 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Рух В
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1635
2
Лига конференций
Шахтёр1635
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Динамо К1626
5 Кривбасс1626
6 Колос1625
7 Металлист 19251524
8 Заря1623
9 Карпаты1619
10 Рух В1619
11 Верес1518
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1614
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава169

Отзывы и комментарии к матчу

