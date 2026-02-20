Динамо Киев - Рух 20 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Рух , которое состоится 20 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1
|29.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|16
|35
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|16
|35
| 3
Лига конференций
|Полесье
|16
|30
|4
|Динамо К
|16
|26
|5
|Кривбасс
|16
|26
|6
|Колос
|16
|25
|7
|Металлист 1925
|15
|24
|8
|Заря
|16
|23
|9
|Карпаты
|16
|19
|10
|Рух В
|16
|19
|11
|Верес
|15
|18
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|16
|15
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|16
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|16
|9