Фортуна - Эксельсиор 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 21:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
20 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Фортуна
Эксельсиор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Эксельсиор, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Эксельсиор
Роттердам
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
12 Португалия зщ Иву Пинту
44 Испания зщ Иван Маркес
21 Нидерланды зщ Нерайсо Касанвирьо
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
70 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
18 Греция пз Димитриос Лимниос
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
12 Франция зщ Артур Загре
15 Нидерланды зщ Симон Янссон
4 Швеция зщ Каспер Видель
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
14 Нидерланды пз Льюис Схаутен
23 Грузия пз Иракли Егоян
20 Нидерланды пз Леннард Хартьес
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Эксельсиор1 : 0Фортуна
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Фортуна5 : 2Эксельсиор
26.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Эксельсиор2 : 2Фортуна
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Эксельсиор3 : 0Фортуна
17.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фортуна1 : 0Эксельсиор
10.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна4 : 1Эксельсиор
11.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Эксельсиор1 : 1Фортуна
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 1Фортуна
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна2 : 2
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фортуна
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Фортуна
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Фортуна1 : 2
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Эксельсиор1 : 2
06.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Эксельсиор
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Эксельсиор2 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 0Эксельсиор
21.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2326
12 Эксельсиор2326
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

