Фортуна - Эксельсиор 20 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Эксельсиор, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|12
|зщ
|Иву Пинту
|44
|зщ
|Иван Маркес
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|70
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|12
|зщ
|Артур Загре
|15
|зщ
|Симон Янссон
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|11
|пз
|Гьян де Регт
|14
|пз
|Льюис Схаутен
|23
|пз
|Иракли Егоян
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|Данни Бёйс
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 1
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 2
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|21.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|23
|26
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17