23:46 ()
Свернуть список

Эштрела - Тондела 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 22:45
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
20 Февраля 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Эштрела
Тондела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Тондела, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Тондела
Тондела
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
83 Бразилия зщ Otavio Fernandes
4 Сербия зщ Стефан Лекович
30 Бразилия зщ Луан Патрик
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
19 Португалия пз Паулу Морейра
39 Кот-д'Ивуар пз Eddy Doue
24 Мозамбик пз Бруну Ланга
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
7 Пуэрто-Рико нп Леандро Антонетти
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
2 Бразилия пз Бебету
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
97 Бразилия пз Клебиньо
10 Ирландия пз Джо Ходж
90 Франция пз Макан Айко
23 Швеция пз Беньямин Мбунга-Кимпиока
7 Бразилия нп Pedro Henryque
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Тондела0 : 0Эштрела
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 1Эштрела
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эштрела1 : 0
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 1Эштрела
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Эштрела
19.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 5
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Тондела1 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 2Тондела
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Тондела0 : 0
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Тондела
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Тондела0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС228

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close