Эштрела - Тондела 20 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Тондела, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|83
|зщ
|Otavio Fernandes
|4
|зщ
|Стефан Лекович
|30
|зщ
|Луан Патрик
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|19
|пз
|Паулу Морейра
|39
|пз
|Eddy Doue
|24
|пз
|Бруну Ланга
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|11
|нп
|Жовани Кабрал
|7
|нп
|Леандро Антонетти
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|2
|пз
|Бебету
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|97
|пз
|Клебиньо
|10
|пз
|Джо Ходж
|90
|пз
|Макан Айко
|23
|пз
|Беньямин Мбунга-Кимпиока
|7
|нп
|Pedro Henryque
|Иву Виейра
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|19.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 5
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8