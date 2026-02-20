23:45 ()
Атлетик - Эльче 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
20 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эльче, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эльче
Эльче
1 Испания вр Унай Симон
4 Испания зщ Айтор Паредес
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
2 Испания зщ Андони Горосабель
17 Испания зщ Юри Бершиш
16 Испания пз Иньиго Руис де Галарета
8 Испания пз Ойан Сансет
30 Испания пз Алехандро Рего
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Горка Гурусета
23 Испания нп Роберт Наварро
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
6 Испания зщ Педро Бигас
23 Испания зщ Виктор Чуст
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
8 Испания пз Марк Агуадо
14 Испания пз Алейс Фебас
16 Португалия пз Мартим Нету
11 Испания нп Херман Валера
9 Португалия нп Андре Силва
20 Уругвай нп Альваро Родригес
15 Испания нп Тете Моренте
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Эльче0 : 0Атлетик Б
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1Эльче
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Эльче1 : 4Атлетик Б
03.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Атлетик Б2 : 1Эльче
16.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Эльче0 : 0Атлетик Б
22.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Эльче2 : 0Атлетик Б
03.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Атлетик Б1 : 0Эльче
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Эльче1 : 1 4 : 5Атлетик Б
17.05.2015 Испания - Примера 37-й тур Эльче2 : 3Атлетик Б
11.01.2015 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б1 : 2Эльче
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 2Атлетик Б
11.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б4 : 2
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала 1 : 2Атлетик Б
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1
13.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Эльче0 : 0
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 3 : 1Эльче
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эльче1 : 3
23.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 2Эльче
19.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Эльче2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2441
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2316

Отзывы и комментарии к матчу

