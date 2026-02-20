Атлетик - Эльче 20 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эльче, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|8
|пз
|Ойан Сансет
|30
|пз
|Алехандро Рего
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|23
|нп
|Роберт Наварро
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|6
|зщ
|Педро Бигас
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Мартим Нету
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|20
|нп
|Альваро Родригес
|15
|нп
|Тете Моренте
|Эрнесто Вальверде
|Эдер Сарабия
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 4
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|16.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.05.2015
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 3
|11.01.2015
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|19.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|41
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16