23:46 ()
Свернуть список

Верес - Полтава 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 15:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
20 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Верес
Полтава

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Полтава, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Полтава
Полтава
История личных встреч
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полтава1 : 0Верес
03.05.2017 Украина - Первая лига 28-й тур Полтава0 : 1Верес
25.09.2016 Украина - Первая лига 11-й тур Верес2 : 2Полтава
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Верес
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Верес
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Верес1 : 0
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 3Верес
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полтава1 : 2
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Полтава0 : 3
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Полтава
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полтава0 : 2
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 7 : 1Полтава
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1635
2
Лига конференций
Шахтёр1635
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Динамо К1626
5 Кривбасс1626
6 Колос1625
7 Металлист 19251524
8 Заря1623
9 Карпаты1619
10 Рух В1619
11 Верес1518
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1614
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close