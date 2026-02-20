23:46 ()
Майнц - Гамбург 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2026 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
20 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Майнц
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Гамбург, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Гамбург
Гамбург
33 Германия вр Даниэль Бац
4 Австрия зщ Стефан Пош
31 Германия зщ Доминик Кор
21 Германия зщ Данни да Коста
2 Австрия зщ Филипп Мвене
48 Польша зщ Кацпер Потульский
10 Германия пз Надим Амири
6 Япония пз Каисю Сано
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
26 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
20 Германия нп Филлип Тиц
1 Португалия вр Даниэл Хойер
8 Германия зщ Даниэль Эльфадли
25 Германия зщ Джордан Торунарига
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
17 Франция зщ Варме Омари
21 Германия пз Николай Ремберг
27 Нигерия пз Филип Отеле
18 Гамбия нп Бейкери Джатта
20 Португалия нп Фабиу Виейра
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
9 Германия нп Роберт Глатцель
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
Германия Мерлин Польцин
История личных встреч
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Гамбург4 : 0Майнц
03.03.2018 Германия - Бундеслига 25-й тур Гамбург0 : 0Майнц
14.10.2017 Германия - Бундеслига 8-й тур Майнц3 : 2Гамбург
07.05.2017 Германия - Бундеслига 32-й тур Гамбург0 : 0Майнц
17.12.2016 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц3 : 1Гамбург
30.04.2016 Германия - Бундеслига 32-й тур Майнц0 : 0Гамбург
05.12.2015 Германия - Бундеслига 15-й тур Гамбург1 : 3Майнц
03.05.2015 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц1 : 2Гамбург
07.12.2014 Германия - Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1Майнц
10.05.2014 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц3 : 2Гамбург
13.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 4 : 0Майнц
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц2 : 0
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Майнц
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц3 : 1
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Майнц
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Гамбург3 : 2
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 2Гамбург
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
23.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 0Гамбург
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Гамбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Аугсбург2225
12 Кёльн2223
13 Боруссия М2222
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2220
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

