Майнц - Гамбург 20 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Гамбург, которое состоится 20 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Даниэль Бац
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|21
|зщ
|Данни да Коста
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|10
|пз
|Надим Амири
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|26
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|20
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|17
|зщ
|Варме Омари
|21
|пз
|Николай Ремберг
|27
|пз
|Филип Отеле
|18
|нп
|Бейкери Джатта
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|9
|нп
|Роберт Глатцель
|Урс Фишер (и.о.)
|Мерлин Польцин
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|07.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|30.04.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|05.12.2015
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|03.05.2015
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|07.12.2014
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.05.2014
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|23.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Аугсбург
|22
|25
|12
|Кёльн
|22
|23
|13
|Боруссия М
|22
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13