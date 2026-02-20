60-летний Ромарио показал отличную технику и физическую подготовку

Дата публикации: 20-02-2026 11:56

Знаменитый бразильский футболист Ромарио вновь привлек внимание поклонников своей отличной физической формой, появившись на пляже и сыграв в футбол с друзьями.

Видео с участием экс-форварда национальной команды Бразилии быстро распространились в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

На записи хорошо видно, как Ромарио уверенно контролирует мяч, демонстрирует быстроту и точность движений, сохраняя ту непревзойденную легкость в обращении с мячом, которая всегда была его визитной карточкой, несмотря на почтенный возраст.

Напомним, что Ромарио является чемпионом мира 1994 года и одним из самых результативных нападающих в истории футбола своего времени. За сборную Бразилии он забил 55 голов в 70 поединках, а в клубной карьере выступал за такие команды, как "Васко да Гама", "ПСВ Эйндховен", "Барселона", "Фламенго" и другие.

Стоит отметить, что после завершения активной игровой карьеры Ромарио периодически выходил на поле в символических или благотворительных матчах. Кроме того, он занимал руководящие должности в футбольных клубах и активно участвовал в политической жизни, оставаясь одной из самых узнаваемых и уважаемых фигур в бразильском футболе.