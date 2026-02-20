40-летний Модрич намерен провести в "Милане" еще один сезон

Дата публикации: 20-02-2026 11:53

Хорватский полузащитник Лука Модрич, которому 9 сентября исполнится 41 год, не собирается заканчивать свою профессиональную карьеру в футболе.

Контракт футболиста с футбольным клубом "Милан" действует до 30 июня 2026 года, но в договоре имеется опция продления еще на один сезон по инициативе самого игрока. По информации Calciomercato, ожидается, что Модрич воспользуется этим правом и активирует продление в ближайшее время.

Лука Модрич пришел в "Милан" летом 2025 года, перейдя из мадридского "Реала" в статусе свободного агента. В текущем сезоне полузащитник уже провел за "россонери" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Несмотря на свой возраст, Модрич продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остается важным игроком состава "Милана". Его опыт и мастерство ценятся тренерским штабом и болельщиками, что делает его продление логичным шагом для клуба, нацеленного на успешные выступления в национальных и международных соревнованиях.