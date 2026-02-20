"Ливерпуль" выбрал нового вингера вместо Салаха

Дата публикации: 20-02-2026 11:54

Футбольный клуб "Ливерпуль" рассматривает возможность подписания вингера "Баварии" Майкла Олисе в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху.

По данным TEAMtalk, в руководстве английского клуба уверены, что французский игрок сможет успешно заменить египетского нападающего и принести пользу команде.

Однако ключевая сложность заключается в позиции мюнхенского клуба: "Бавария" не настроена продавать своего футболиста. Более того, руководство немецкой команды планирует предложить Олисе новый контракт, несмотря на то, что текущий договор рассчитан до лета 2029 года.

Сама же сторона игрока также не спешит покидать Германию и возвращаться в английскую Премьер-лигу, что дополнительно усложняет возможный трансфер.

Таким образом, несмотря на заинтересованность "Ливерпуля" в Майкла Олисе, на данный момент преодолеть сопротивление "Баварии" и убедить игрока сменить клуб представляется высокой задачей. Не исключено, что переговоры продолжатся, и стороны смогут найти компромисс, однако пока все остаётся на стадии рассмотрения.