Стало известно, на сколько дисквалифицировали Мудрика, и когда украинский футболист сможет вернуться

Дата публикации: 20-02-2026 12:04

Английский журналист Аарон Рамиро, регулярно публикующий инсайдерскую информацию о лондонском "Челси", поделился свежими новостями, связанными с возвращением вингера сборной Украины Михаила Мудрика.

Как сообщает источник, сейчас 25-летний футболист отбывает трехлетнюю дисквалификацию, наложенную за употребление запрещенного препарата мельдония. Тем не менее, есть уверенность, что после окончания срока наказания Мудрик сможет вернуться в большой футбол. Согласно полученным данным, украинский игрок вновь появится на поле в январе 2027 года, когда истечет срок его отстранения. С момента последнего официального матча, который Мудрик провел в ноябре 2024 года против немецкого "Хайденхайма" в рамках Лиги конференций, прошло уже достаточно времени, чтобы футболист успел соскучиться по игре на высоком уровне.

Напомним, что Мудрик покинул донецкий "Шахтер" в январе 2023 года, перейдя в "Челси" за сумму 70 миллионов евро. В своем первом полноценном сезоне за английский клуб украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, сумев отличиться тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Несмотря на вынужденный перерыв, болельщики жду его возвращения и надеются, что игрок снова проявит себя на европейской арене и поможет клубу в достижении новых целей.



