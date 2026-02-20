Самир Насри подверг критике главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью

Дата публикации: 20-02-2026 11:56

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри выразил свою поддержку вингеру "Реала" Винисиусу Жуниору и подверг критике главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью после первого матча плей-офф Лиги чемпионов между их командами.

"Игрока освистывают на протяжении всего матча, а он продолжает пытаться забить... И при этом такие слова говорит сам Моуринью. Когда с "Интером" он прошёл дальше, победив "Барселону", он бегал по стадиону каталонцев. На матчах "Манчестер Юнайтед" он скользил на коленях 20 метров во время празднований, будто был Тьерри Анри. Ему ведь нельзя так высказываться," — отметил Насри, его цитирует Canal+.

Винисиус получил жёлтую карточку на 50-й минуте после того, как отпраздновал гол танцем у углового флага. По мнению тренера "Бенфики", такое поведение провоцировало португальских болельщиков и стало вызовом для команды.

Этот инцидент вызвал бурные обсуждения в футбольном сообществе, где многие стали на сторону Винисиуса, считая, что празднование — естественная часть игры и выражение эмоций игрока. Самир Насри подчеркнул, что критика со стороны Моуринью в данном случае была несправедливой и чрезмерной, особенно учитывая собственное прошлое тренера, когда он сам демонстрировал эмоциональные жесты на поле в ключевых матчах.

Стоит отметить, что в плей-офф Лиги чемпионов эмоции игроков часто выходят за рамки обычного, учитывая высокую ставку и важность каждой встречи. Винисиус Жуниор, несмотря на давление и негатив со стороны соперников и болельщиков, продолжает демонстрировать уверенность и желание бороться, что высоко ценится его поклонниками и многими экспертами.