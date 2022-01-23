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Эмполи - Рома 23 Января прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
23 января 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Эмполи Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 23 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
Главные тренеры
ИталияАурелио Андреацолли
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
03.10.2021Италия - Серия АТур 7Рома2 : 0Эмполи
11.03.2019Италия - Серия АТур 27Рома2 : 1Эмполи
06.10.2018Италия - Серия АТур 8Эмполи0 : 2Рома
01.04.2017Италия - Серия АТур 30Рома2 : 0Эмполи
30.10.2016Италия - Серия АТур 11Эмполи0 : 0Рома
27.02.2016Италия - Серия АТур 27Эмполи1 : 3Рома
17.10.2015Италия - Серия АТур 8Рома3 : 1Эмполи
31.01.2015Италия - Серия АТур 21Рома1 : 1Эмполи
20.01.2015Кубок Италии1/8 финалаРома2 : 1 ДВЭмполи
13.09.2014Италия - Серия АТур 2Эмполи0 : 1Рома

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