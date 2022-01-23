Эмполи - Рома 23 Января прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
23 января 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 23 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 0
|27.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 3
|17.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|31.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|20.01.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|13.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 1