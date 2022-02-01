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Интер М - Ливерпуль 16 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
16 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Интер М Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ливерпуль, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
11.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала Интер М0 : 1Ливерпуль
19.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль2 : 0Интер М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Интер» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
15.02
Реал Мадрид
ПСЖ
09.03
0
0
0
0
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
15.02
Манчестер Сити
Спортинг
09.03
0
0
0
0
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
16.02
Ливерпуль
Интер М
08.03
0
0
0
0
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
16.02
Бавария
Ред Булл Зальцбург
08.03
0
0
0
0
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
22.02
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
0
0
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
22.02
Лилль
Челси
16.03
0
0
0
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
23.02
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
0
0
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
23.02
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
0
0

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